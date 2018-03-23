Брошенный окурок стал причиной пожара на балконе многоэтажки в Минске

Новости Беларуси. 22 марта в минском девятиэтажном доме по улице Левкова, 35 начался пожар.

Как сообщает МЧС Беларуси, возгорание началось на балконе пятого этажа, но к прибытию спасателей пламя успело перекинуться на балкон этажом выше.