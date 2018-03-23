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Брошенный окурок стал причиной пожара на балконе многоэтажки в Минске

23 марта 2018 10:53
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Новости Беларуси. 22 марта в минском девятиэтажном доме по улице Левкова, 35 начался пожар.  

Как сообщает МЧС Беларуси, возгорание началось на балконе пятого этажа, но к прибытию спасателей пламя успело перекинуться на балкон этажом выше.  

Брошенный окурок стал причиной пожара на балконе многоэтажки в Минске-1

Фото: Минское ГУМЧС  

Пожар был потушен. Огнём повреждены имущество, оконная рама, закопчена квартира. Повреждена обшивка балкона квартиры на шестом этаже.  

Предполагается, что возгорание началось из-за брошенного с вышерасположенного этажа окурка.  

Зимой 2018 года в Минске горела квартира на шестом этаже многоэтажки.

Были эвакуированы девять человек – здесь подробности.

# происшествия # Пожар

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