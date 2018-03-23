Брошенный окурок стал причиной пожара на балконе многоэтажки в Минске

Новости Беларуси. 22 марта в минском девятиэтажном доме по улице Левкова, 35 начался пожар.
Как сообщает МЧС Беларуси, возгорание началось на балконе пятого этажа, но к прибытию спасателей пламя успело перекинуться на балкон этажом выше.
Новости Беларуси. 22 марта в минском девятиэтажном доме по улице Левкова, 35 начался пожар.
Как сообщает МЧС Беларуси, возгорание началось на балконе пятого этажа, но к прибытию спасателей пламя успело перекинуться на балкон этажом выше.
Фото: Минское ГУМЧС
Пожар был потушен. Огнём повреждены имущество, оконная рама, закопчена квартира. Повреждена обшивка балкона квартиры на шестом этаже.
Предполагается, что возгорание началось из-за брошенного с вышерасположенного этажа окурка.
Зимой 2018 года в Минске горела квартира на шестом этаже многоэтажки.
Были эвакуированы девять человек – здесь подробности.