В Слуцком районе после ссоры мужчина пытался заживо сжечь четырёх человек
Новости Беларуси. Ранним утром 22 марта в деревне Городище Слуцкого района нетрезвый житель Слуцка попытался заживо сжечь четырёх человек.
Как сообщает МВД, в доме находились семейная пара, их дочь и женщина из деревни Красное. Перед происшествием они вместе с подозреваемым употребляли алкогольные напитки. Поджечь жилое помещение мужчина решил после ссоры.
Подозреваемого задержали прибывшие правоохранители.
Спасателям о пожаре стало известно в 7 утра. Когда подразделения МЧС прибыли к месту происшествия, веранда дома горела открытым пламенем. В комнате спасатели обнаружили четырёх человек, которым помогли выбраться наружу. Никто не пострадал.
Огнём повреждены деревянная веранда и крыша.
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