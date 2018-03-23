В Слуцком районе после ссоры мужчина пытался заживо сжечь четырёх человек

Новости Беларуси. Ранним утром 22 марта в деревне Городище Слуцкого района нетрезвый житель Слуцка попытался заживо сжечь четырёх человек.

Как сообщает МВД, в доме находились семейная пара, их дочь и женщина из деревни Красное. Перед происшествием они вместе с подозреваемым употребляли алкогольные напитки. Поджечь жилое помещение мужчина решил после ссоры.