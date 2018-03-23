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В Слуцком районе после ссоры мужчина пытался заживо сжечь четырёх человек

23 марта 2018 08:55
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Новости Беларуси. Ранним утром 22 марта в деревне Городище Слуцкого района нетрезвый житель Слуцка попытался заживо сжечь четырёх человек.  

Как сообщает МВД, в доме находились семейная пара, их дочь и женщина из деревни Красное. Перед происшествием они вместе с подозреваемым употребляли алкогольные напитки. Поджечь жилое помещение мужчина решил после ссоры.  

В Слуцком районе после ссоры мужчина пытался заживо сжечь четырёх человек-1

Фото: Минское ОУМЧС  

Подозреваемого задержали прибывшие правоохранители.  

Спасателям о пожаре стало известно в 7 утра. Когда подразделения МЧС прибыли к месту происшествия, веранда дома горела открытым пламенем. В комнате спасатели обнаружили четырёх человек, которым помогли выбраться наружу. Никто не пострадал.  

В Слуцком районе после ссоры мужчина пытался заживо сжечь четырёх человек-4

Фото: Минское ОУМЧС  

Огнём повреждены деревянная веранда и крыша.  

Весной 2018 года в Лидском районе парень обокрал родственников. 

После этого молодой человек поджёг их дом – здесь подробности.  

# происшествия # Пожар

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