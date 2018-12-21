В лобовом ДТП в Кировском районе погиб водитель УАЗа

Новости Беларуси. 20 декабря в половине десятого утра в Кировском районе произошла смертельная авария. Как сообщает УГАИ УВД Могилёвского облисполкома, 41-летний витеблянин двигался по автодороге Р-93 на автомобиле Iveco Daily. На 73 км трассы машина оказалась на встречной полосе, где столкнулась с УАЗом.

Фото: УГАИ УВД Могилёвского облисполкома

В ДТП погиб водитель УАЗа – 56-летний житель деревни Чечевичи Быховского района. Ехавший в том же ТС 47-летний пассажир и водитель Iveco с множественными травмами доставлены в медучреждение.

Фото: УГАИ УВД Могилёвского облисполкома

По предварительным данным, житель Витебска уснул за рулём.

Фото: УГАИ УВД Могилёвского облисполкома