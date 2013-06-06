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Балконы в минском доме на улице Куприянова обрушились из-за эрозии и бездействия ЖЭСа

06 июня 2013 13:51
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Новости Беларуси. Балконы в минском доме на улице Куприянова обрушились из-за эрозии и бездействия ЖЭСа. Такие выводы сделали  в Генеральной прокуратуре Беларуси.

ЧП произошло днем 27 мая. Балконных конструкции упали на территорию, вплотную примыкающую к пешеходной дорожке и местам для игр детей. Сюжет о происшествии выходил в эфире программы «24 часа».

Как выяснилось, жилой дом был построен в 1966 году. При этом, несмотря на жалобы жильцов, капитальный ремонт балконов ни разу не производился. Отсутствие надлежащего обслуживания привели к износу и разрушению креплений. Генпрокуратурой поручено незамедлительно провести ремонтные работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Киселев,  начальник отдела информации и связей с общественностью Генеральной прокуратуры Республики Беларусь:
Установлено, что обрушение произошло из-за ветхости конструкций. Такие конструкции ветхие, к сожалению,  не единичны. Генеральной прокуратурой направлено предписание в Мингорисполком о необходимости обследования всех зданий, где имеются не только балконы, но и другие конструкции, которые могут грозить обрушением, и незамедлительно принять меры по ремонту таких строений.

 

 

# происшествия # Генеральная прокуратура Республики Беларусь # Обрушение дома # Петр Киселев

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