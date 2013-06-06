Прямой эфир

Сержант армии США, расстрелявший 16 мирных афганцев, сядет пожизненно

06 июня 2013 11:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Сержант армии США, расстрелявший 16 мирных афганцев, сядет пожизненно. Заседание военного суда проходит на базе Льюис-Маккорд. Военный трибунал настаивал на смертной казни, однако Роберт Бейлз, чтобы избежать высшей меры наказания признался в содеянном.

По официальным данным, в ночь на 11 марта 2012 года Бейлз покинул расположение своей части, зашел в три дома в расположенной неподалеку деревне и открыл огонь по людям.

Ему предъявлены официальные обвинения в предумышленном убийстве 16 мирных афганцев, в том числе девятерых детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Криминал # Убийство

Другие новости рубрики

Все новости
На Капитолийском холме в Вашингтоне не могут потушить сильный пожар
06 июня 2013 11:25

На Капитолийском холме в Вашингтоне не могут потушить сильный пожар

Вся Европа готовится к наводнениям
06 июня 2013 11:18

Вся Европа готовится к наводнениям

Буксир с людьми на борту получил пробоину на реке Сож
06 июня 2013 11:00

Буксир с людьми на борту получил пробоину на реке Сож