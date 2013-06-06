В Гомеле продавец криком испугала грабителя, студента из Туркменистана

Новости Беларуси. В Гомеле продавец криком испугала грабителя. Таким образом была спасена выручка торгового павильона на одной из остановок областного центра.

Преступник, угрожая пистолетом, потребовал деньги. Однако реакция женщины-продавца заставила парня выйти из магазина.

По горячим следам злоумышленника задержали. Пистолет оказался пластмассовой игрушкой, но на строгость наказания это не повлияет. Действия парня квалифицируются как разбой. А эта статья предусматривает до 10 лет лишения свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оксана Ермаков, продавец:

Я не видела, откуда он выхватил пистолет и направил в сторону моего живота. При этом он очень тихо и спокойно сказал: «Кассу». Я очень сильно закричала, он резко отпрянул от меня, отбежал к дверям, развернулся и тихо произнес: «Извините». Выскочил и убежал за павильон.

Александр Слесаренко, начальник отдела внутренних дел Администрации Советского района Гомеля:

Установлено лицо, совершившее данное преступление. Им оказался студент 5 курса одного из высших учебных заведений нашего города, гражданин Туркменистана.

Похожий случай произошел неделю назад в Лоевском районе. Там продавец магазина не только испугала грабителя, но и самостоятельно его связала. После чего вызвала милицию.