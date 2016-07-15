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Купание ограничено на двух минских пляжах

15 июля 2016 20:31
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Новости Беларуси. Информация для тех, кто в выходные решит отправиться отдыхать к водоемам.

Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии вынесли два решения об ограничении купания на столичных акваториях.

Всего же в Минске на контроле находится пять водоемов - это «Заславское», «Дрозды», «Криница», «Комсомольское озеро», «Цна».

Оборудован 21 пляж, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

За минувшую неделю врачи отобрали 43 пробы воды на открытых водоемах, из них четыре не соответствуют гигиеническим нормативам.

На двух из них заплывы могут навредить здоровью.

Это – пляжи №2 Цнянского водохранилища и №2 водохранилища «Дрозды»

# общество # Водоемы Беларуси

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