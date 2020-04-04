В Минске водитель мотоцикла пострадал при столкновении с легковушкой

Новости Беларуси. 4 апреля в Минске мотоциклист выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой.

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 28-летний водитель мотоцикла Suzuki двигался по улице Аэродромной в сторону улицы Володько. В какой-то момент мотоцикл оказался на встречной полосе, где ехал Peugeot.

В результате столкновения пострадал мотоциклист, он был доставлен в больницу. Предварительно, у молодого человека диагностированы ушибы.

К месту аварии выезжали сотрудники ГАИ.

На прошлой неделе в Ивацевичском районе двое подростков на мотоцикле врезались в иномарку.