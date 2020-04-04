Прямой эфир

В Минске водитель мотоцикла пострадал при столкновении с легковушкой

04 апреля 2020 10:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 4 апреля в Минске мотоциклист выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой. 

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 28-летний водитель мотоцикла Suzuki двигался по улице Аэродромной в сторону улицы Володько. В какой-то момент мотоцикл оказался на встречной полосе, где ехал Peugeot. 

В результате столкновения пострадал мотоциклист, он был доставлен в больницу. Предварительно, у молодого человека диагностированы ушибы. 

К месту аварии выезжали сотрудники ГАИ. 

На прошлой неделе в Ивацевичском районе двое подростков на мотоцикле врезались в иномарку.

Оба несовершеннолетних были доставлены в медучреждение – подробнее здесь

# Гибель мотоциклиста в Беларуси. Аварии с участием мотоциклов, байков # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске нога мальчика застряла между стволами дерева
04 апреля 2020 09:42

В Минске нога мальчика застряла между стволами дерева

В Волковыске рука 8-летнего мальчика застряла в кресле-кровати
04 апреля 2020 07:13

В Волковыске рука 8-летнего мальчика застряла в кресле-кровати

Двое жителей Гомеля подозреваются в разбойном нападении в Мозыре
04 апреля 2020 06:40

Двое жителей Гомеля подозреваются в разбойном нападении в Мозыре