Трёхлетняя девочка проглотила более 20 магнитов. К чему это могло привести?

Новости Беларуси. Гродненские медики прооперировали трехлетнюю девочку, которая проглотила более 20 магнитов. Ребенок в реанимации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мама маленькой пациентки рассказала врачам, что у дочери на протяжении почти недели была сильная рвота. На рентгене выяснилось, что в желудке девочки магниты от детского конструктора. Родители предполагают, что дочь могла играть им в гостях у друзей семьи. С помощью эндоскопа медикам удалось удалить 15 шариков из желудка, но, по всей видимости, ребенок глотал их в несколько этапов, поэтому 6 магнитов ушли глубже. Пришлось прибегнуть к оперативному вмешательству.

Александр Хмеленко, заведующий отделением детской хирургии Гродненской областной детской клинической больницы:

На операции нам удалось выяснить, что эти шарики расположены в тонком отделе кишечника. И они сжимали между собой два отдела кишки, и рано или поздно это привело бы, к сожалению, к очень серьезным осложнениям, прорыву этих шариков в свободную брюшную полость и тяжелым осложнениям. Нам удалось благополучно эти шарики убрать оперативным путем. Сейчас пациент находится в отделении реанимации. Прогнозов каких-то мы пока делать не будем.