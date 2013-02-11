Автобус с паломниками рухнул в пропасть в Бангладеш. 20 человек погибли, более 15 ранены

Новости Бангладеш. На юго-востоке Бангладеш пассажирский автобус рухнул в пропасть. Погибли около 20 человек. Среди них много женщин и детей. Ранения получили более 15 пассажиров.

На момент ЧП в автобусе находилось 43 паломника. Они возвращались домой после посещения одной из исламских святынь. Причины аварии выясняются.

В Бангладеш ежегодно в авариях гибнут более 10 тысяч человек. ДТП происходят в основном из-за нарушение правил дорожного движения и неисправностей транспортных средств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.