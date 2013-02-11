Во время религиозного праздника в Индии в толпе людей, охваченной паникой из-за обрушения моста, погибли 40 человек

Новости Индии. На севере Индии трагедией закончился религиозный праздник. ЧП произошло в городе Аллахабад. В давке погибло около 40 человек. По предварительным данным, на местном вокзале обвалился мост. В толпе началась паника, которая привела к трагедии.

Кумбха-Мела или Праздник кувшинок отмечается раз в 12 лет. В это время город наполняют миллионы паломников.

На религиозных праздниках в Индии нередко гибнут люди. Так, два подобных инцидента произошли осенью 2012 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.