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Во время религиозного праздника в Индии в толпе людей, охваченной паникой из-за обрушения моста, погибли 40 человек

11 февраля 2013 06:17
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Новости Индии. На севере Индии трагедией закончился религиозный праздник. ЧП произошло в городе Аллахабад. В давке погибло около 40 человек. По предварительным данным, на местном вокзале обвалился мост. В толпе началась паника, которая привела к трагедии.

Кумбха-Мела или Праздник кувшинок отмечается раз в 12 лет. В это время город наполняют миллионы паломников.

На религиозных праздниках в Индии нередко гибнут люди. Так, два подобных инцидента произошли осенью 2012 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Давка

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