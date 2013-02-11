Из-за обрыва троллейбусных проводов у станции метро «Восток» утром 11 февраля было парализовано движение

Новости Беларуси. Утром 11 февраля в столичном микрорайоне Уручье на несколько часов было парализовано движение. Причиной стал обрыв четырех троллейбусных проводов на пересечении улицы Калиновского и проспекта Независимости.

К месту ЧП оперативно прибыли специалисты аварийной службы. Но пробка выросла мгновенно. Из-за обесточивания контактной сети десятки троллейбусов выстроились в шеренгу в обоих направлениях. Для автомобилистов это тоже стало полосой препятствий по пути на работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представитель аварийной службы:

Видно, с большой скоростью ехал, и сошли штанги. Провода на земле лежат. Мы не имеем права, чтобы они были под напряжением. Отключили напряжение, восстанавливаем.

Водитель троллейбуса:

Пассажиры предупреждаются, выходят, идут пешком до другого транспорта.