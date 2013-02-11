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Взрыв на шахте «Воркутинская» в России: 9 человек погибли, 8 ранены

11 февраля 2013 10:22
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Новости России. В России при взрыве на шахте «Воркутинская» погибли 9 человек, еще восемь ранены. ЧП произошло 11 февраля в 10.30 по московскому времени на глубине 800 метров. Всего в этот момент под землей находилась смена из 259 человек.

Пострадавшие госпитализированные. По факту трагедии идет разбирательство.

Шахта «Воркутинская» входит в горно-добывающий дивизион «Северсталь» и является одним из крупнейших предприятий угольной промышленности России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Взрыв

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