Взрыв на шахте «Воркутинская» в России: 9 человек погибли, 8 ранены

Новости России. В России при взрыве на шахте «Воркутинская» погибли 9 человек, еще восемь ранены. ЧП произошло 11 февраля в 10.30 по московскому времени на глубине 800 метров. Всего в этот момент под землей находилась смена из 259 человек.

Пострадавшие госпитализированные. По факту трагедии идет разбирательство.

Шахта «Воркутинская» входит в горно-добывающий дивизион «Северсталь» и является одним из крупнейших предприятий угольной промышленности России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.