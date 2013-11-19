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Директор Агентства антикризисных технологий и инвестиций задержан сотрудниками КГБ

19 ноября 2013 11:59
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Новости Беларуси. Сотрудники КГБ задержали директора Агентства антикризисных технологий и инвестиций. Он был пойман с поличным при получении взятки. Мужчина вымогал деньги у учредителей одной из столичных компаний, куда был назначен антикризисным управляющим.

В отношении вымогателя возбуждено уголовное дело. Сейчас оно передано в Следственный комитет для дальнейшего рассмотрения. Задержанный находится в СИЗО КГБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Артур Стрех, начальник пресс-службы КГБ Республики Беларусь:
Будучи назначенных хозяйственным судом города Минска антикризисным управляющим в деле о банкротстве ООО «Авеню Снаб», он вымогал у руководства организации четыре тысячи долларов за благоприятное решения вопроса о непривлечении к субсидиарной ответственности  на сумму свыше двухсот миллионов рублей.

 

# происшествия # Коррупция

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