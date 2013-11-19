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Сотрудники КГБ задержали директора Агентства антикризисных технологий и инвестиций за вымогательство

19 ноября 2013 08:17
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Новости Беларуси. Сотрудники КГБ задержали директора Агентства антикризисных технологий и инвестиций. Он был задержан с поличным при получении взятки. Мужчина вымогал деньги у учредителей одной из столичных компаний, куда был назначен антикризисным управляющим.

Артур Стрех, начальник пресс-службы КГБ Республики Беларусь:
Будучи назначенным Хозяйственным судом города Минска антикризисным управляющим в деле о банкротстве общества с ограниченной ответственностью «Авеню Снаб», он вымогал у руководства организации 4 тысячи долларов за благоприятное решение вопроса о не привлечении их к субсидиарной ответственности на сумму свыше 200 миллионов рублей.  

В отношении вымогателя возбуждено уголовное дело. Сейчас оно передано в Следственный комитет для дальнейшего рассмотрения. Задержанный находится в СИЗО КГБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

# происшествия # Коррупция

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