Сотрудники КГБ задержали директора Агентства антикризисных технологий и инвестиций за вымогательство

Новости Беларуси. Сотрудники КГБ задержали директора Агентства антикризисных технологий и инвестиций. Он был задержан с поличным при получении взятки. Мужчина вымогал деньги у учредителей одной из столичных компаний, куда был назначен антикризисным управляющим.

Артур Стрех, начальник пресс-службы КГБ Республики Беларусь:

Будучи назначенным Хозяйственным судом города Минска антикризисным управляющим в деле о банкротстве общества с ограниченной ответственностью «Авеню Снаб», он вымогал у руководства организации 4 тысячи долларов за благоприятное решение вопроса о не привлечении их к субсидиарной ответственности на сумму свыше 200 миллионов рублей.

В отношении вымогателя возбуждено уголовное дело. Сейчас оно передано в Следственный комитет для дальнейшего рассмотрения. Задержанный находится в СИЗО КГБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ