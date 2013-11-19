В Барановичах 17-летний лицеист стрелял по человеку из пневматики

Новости Беларуси. С заявлением в милицию обратился 26-летний житель Барановичей. Когда мужчина заходил в подъезд со двора дома в него дважды выстрелили из пневматики. Одна пуля попала в спину, вторая – в дверь.

По подозрению в хулиганстве задержан 17-летний учащийся Барановичского государственного профессионального лицея машиностроения. У подростка изъят газобаллонный пневматический пистолет. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.339 УК (особо злостное хулиганство). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет либо лишение свободы сроком от 3 до 10 лет. Мотивы преступления ещё предстоит выяснить следствию.

Напомним, в октябре 27-летний брестчанин в центре города открыл стрельбу из пневматического оружия. Как рассказывают в милиции, молодой человек без видимых причин достал пистолет и начал стрельбу по 55-летнему прохожему. Стрелявшего видели из окон продавцы ближайших магазинов. Мужчина шел по улице, размахивая пистолетом. Спустя несколько минут прозвучало два выстрела (смотрите видео).