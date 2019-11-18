По факту смерти супругов из Беларуси, отдыхавших в Египте, проводится проверка

Новости Беларуси. По факту смерти супружеской пары проводится проверка.

По информации Следственного комитета, муж и жена находились на отдыхе в Египте. 23 октября вечером 56-летнему мужчине стало плохо. Он был доставлен в госпиталь Шарм-эль-Шейха. На следующий день мужчина скончался.

28 октября с заявлением о проведении проверки по факту его смерти обратилась в правоохранительные органы сестра мужчины.

По данным из материалов проверки следует, что 25 октября по возвращению в Беларусь 54-летняя жена мужчины была госпитализирована. 13 ноября женщина скончалась.

На момент начала проведения проверки по факту смерти ее супруга, женщина была без сознания, поэтому опросить ее не представлялось возможным.

Устанавливаются обстоятельства случившегося. Назначен ряд экспертиз для установления причины смерти.

Следователи незамедлительно направли уведомление о произошедшем в компетентные государственные органы Республики Беларусь. Произошедшему будет дана правовая оценка.

Граждан, которые располагают какой-либо информацией об указанном инциденте, просят сообщить об этом в оперативно-дежурную службу УСК по городу Минску по телефону: 8 017 389 55 55.