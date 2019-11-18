В Минске произошло ДТП с участием четырёх автомобилей. Затруднено движение

Новости Беларуси. В Минске из-за ДТП затруднено движение по пр. Независимости в сторону центра.

Как сообщает старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Первомайского РУВД г. Минска Ирина Кавецкая, авария случилась утром 18 ноября. Водитель автомобиля Mazda на пересечении проспекта Независимости и улицы Руссиянова из-за несоблюдения безопасной дистанции столкнулась с Volkswagen. Этот автомобиль столкнулся с едущим впереди Hyundai.

Также водитель Mazda выехала на встречную полосу, где столкнулась с Audi.