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Авария на канализационном коллекторе оставила без воды весь Борисов

04 сентября 2012 16:29
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Новости Беларуси. Авария на канализационном коллекторе оставила без воды жителей Борисова. О прекращении подачи Н2О горожан коммунальщики предупредили накануне. Воду отключили в понедельник вечером. И до 6 часов утра вторника аварию планировали ликвидировать.

Однако ремонт бригадам потребовалось гораздо больше времени. В результате вода в квартирах борисовчан начала появляться с 14 часов. В ликвидации аварии были задействованы также и сотрудники МЧС.

Между тем, в местных магазинах резко повысился спрос на питьевую воду. За считанные часы она исчезла с полок, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Виктор Позняк, заместитель председателя Борисовского райисполкома:
Есть необходимые цистерны у нас в водоканале. Определены места на случай критический ситуаций для службы МЧС для водозабора. В Залинейном районе у нас есть водоснабжение. Эти все места оговорены, все знают. В любой момент можно организовать подвоз питьевой воды.

# происшествия # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # Местная власть # Виктор Позняк

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