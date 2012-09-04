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Тайфун «Болавен» в КНДР унес жизни уже 48 человек, разрушены или повреждены около 7 тысяч домов

04 сентября 2012 15:59
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Новости КНДР. В КНДР растет число жертв тайфуна «Болавен». По поступающим данным, в списках погибших уже 48 человек. Десятки людей числятся пропавшими без вести.

Тайфун обрушился на Корейский полуостров на минувшей неделе. Сильные дожди спровоцировали наводнение. По словам очевидцев, высота волн в прибрежных районах достигала 10 метров.

В результате удара стихии были разрушены или повреждены около семи тысяч жилых домов. Из зоны бедствия эвакуированы более 20 тысяч человек. Многие потерпевшие голодают, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования первому председателю Госкомитета обороны республики Ким Чен Ыну, родным и близким пострадавших и погибших в результате наводнения.

# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

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