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На белорусско-латвийской границе задержана контрабанда сигарет на 200 млн. рублей

04 сентября 2012 14:08
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Новости Беларуси. В пункте пропуска на белорусско-латвийской границе в Витебской области задержали крупную партию сигарет. 140 коробов злоумышленники пытались незаконно перевезти в Латвию в вагонах с углем. Стоимость изъятого товара оценивают более чем в 200 миллионов рублей, сообщают в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это далеко не первый случай незаконной переправки никотинового груза. Так, в мае недалеко от границы безработный житель Витебской области пытался перевезти крупную партию сигарет более чем на 300 миллионов рублей.

Алексей Рацкун, пресс-секретарь Управления КГБ по Витебской области:
На сегодняшний день отмечается ухудшение криминогенной обстановки в приграничье. При этом в условиях экономии бюджетных средств и перераспределения усилий белорусские правоохранительные структуры более пристальное внимание уделяют белорусско-латвийскому направлению, с учетом дружественной политики, последовательно проводимой соседним государством.

# происшествия # Контрабанда # Фотофакт # Алексей Рацкун

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