В Ирландии в результате столкновения религиозных общин пострадали около 60 полицейских

Новости Великабритании. В Белфасте — столице Северной Ирландии — прошли масштабные беспорядки. В результате столкновения интересов религиозных общин пострадали около 60 полицейских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стражи порядка вмешались в конфликт после того, как воинствующие стороны применили палки и камни. Для наведения порядка полицейские использовали резиновые пули и водометы с краской, чтобы потом вычислить нарушителей.

Католики и протестанты в Северной Ирландии по разному смотрят на отделение региона от Королевства. На этом фоне между ними происходят массовые столкновения.