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В Ирландии в результате столкновения религиозных общин пострадали около 60 полицейских

04 сентября 2012 14:23
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Новости Великабритании. В Белфасте — столице Северной Ирландии — прошли масштабные беспорядки. В результате столкновения интересов религиозных общин пострадали около 60 полицейских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Стражи порядка вмешались в конфликт после того, как воинствующие стороны применили палки и камни. Для наведения порядка полицейские использовали резиновые пули и водометы с краской, чтобы потом вычислить нарушителей.

Католики и протестанты в Северной Ирландии по разному смотрят на отделение региона от Королевства. На этом фоне между ними происходят массовые столкновения.

# происшествия # Религия # Массовые беспорядки # Фотофакт

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