Американский «Монстр» убил пятую жертву: 14-летняя девочка скончалась

Новости США. В США большой общественный резонанс вызвало дело об энергетиках «Монстр». От этих напитков погибли уже пять человек. Еще один в госпитале с сердечным приступом. И не удивительно, ведь уровень кофеина в банке этого популярного американского производителя буквально зашкаливает. Его количество в три раза выше, чем в известных нам аналогах.

Среди жертв «Монстра» - 14-летняя девочка из штата Мэрилэнд. Она умерла от сердечного приступа, выпив всего лишь две банки энергетика за сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.