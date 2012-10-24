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Американский «Монстр» убил пятую жертву: 14-летняя девочка скончалась

24 октября 2012 13:56
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Новости США. В США большой общественный резонанс вызвало дело об энергетиках «Монстр». От этих напитков погибли уже пять человек. Еще один в госпитале с сердечным приступом. И не удивительно, ведь уровень кофеина в банке этого популярного американского производителя буквально зашкаливает. Его количество в три раза выше, чем в известных нам аналогах.

Среди жертв «Монстра» - 14-летняя девочка из штата Мэрилэнд. Она умерла от сердечного приступа, выпив всего лишь две банки энергетика за сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Криминал # Гибель детей

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