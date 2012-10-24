Татьяна Тур, молодая гимнастка из Беларуси, попала в реанимацию в России

Новости России. Татьяна Тур, известная гимнастка, уроженка Беларуси, получила тяжелейшие травмы во время выступления в московском Центре циркового искусства.

Трагедия произошла накануне вечером. Выполняя сальто, 26-летняя гимнастка неудачно приземлилась, в результате чего получила переломы шейных позвонков. Сейчас Татьяна находится в реанимации, медики оценивают её состояние как крайне тяжёлое.

Татьяна Тур - уроженка Гомеля, гимнастикой занимается с 5 лет. В 2007 году начала работать в Цирке Юрия Никулина и Росгосцирке. Среди коронных номеров - вольтиж, воздушные полотна, кольцо, работа в акробатической паре.

Татьяна выступала в Канаде, США, Италии, Китае, Турции, Греции и других странах. Известна выступлениями и в составе труппы братьев Запашных. Несмотря на свой юный возраст, гимнастка преподала основы циркового искусства.

За несколько дней до трагедии девушка вышла замуж.

Это не единственный за последнее время несчастный случай, произошедший с цирковым артистом. Около двух недель назад во время выступления в Большом цирке в Москве пострадал Марио Себаллос, знаменитый исполнитель трюков на мотоцикле из Колумбии. Он получил аналогичную травму, что и Татьяна Тур, перелом позвонков шейного отдела позвоночника.