Наводнение в Турции. Есть погибшие и пропавшие без вести

Новости Турции. На севере Турции наводнения и сели привели к первым жертвам. В провинции Кырыккале погибли по меньшей мере трое — мать, отец и ребенок. Десять человек пропали без вести. Есть пострадавшие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Селевые потоки накрыли несколько населенных пунктов. Людей успели эвакуировать за считанные часы до стихийного бедствия. Многие дома больше не пригодны для проживания. Под водой дороги, автомобили. Закрыты госучреждения и школы.

Большой урон нанесен сельскому хозяйству. Некоторые фермеры потеряли практически все поголовье скота.