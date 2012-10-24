Прямой эфир

Наводнение в Турции. Есть погибшие и пропавшие без вести

24 октября 2012 08:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Турции. На севере Турции наводнения и сели привели к первым жертвам. В провинции Кырыккале погибли по меньшей мере трое — мать, отец и ребенок. Десять человек пропали без вести. Есть пострадавшие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Селевые потоки накрыли несколько населенных пунктов. Людей успели эвакуировать за считанные часы до стихийного бедствия. Многие дома больше не пригодны для проживания. Под водой дороги, автомобили. Закрыты госучреждения и школы. 

Большой урон нанесен сельскому хозяйству. Некоторые фермеры потеряли практически все поголовье скота.

# происшествия # Наводнение # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
24 октября 2012 08:48

Татьяна Тур, молодая гимнастка из Беларуси, попала в реанимацию в России

24 октября 2012 08:39

В Калифорнии серфингист погиб после нападения акулы

24 октября 2012 08:20

В Лиде в мусорном баке найдено тело новорожденного ребёнка