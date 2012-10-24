Штраф в 5 миллиардов евро выплатит французский махинатор Жером Кервьель, спровоцировавший обвал на фондовых рынках

Новости Франции. Французский суд оставил в силе приговор по одному из самых громких дел в истории страны. Апелляцию заключенного Жерома Кервьеля отклонили. Он останется в тюрьме на три года и должен будет выплатить штраф почти в 5 миллиардов евро.

Этот рядовой сотрудник «Сосьете Женераль» стал известен на весь мир, провернув махинации, в результате которых банк потерял эти самые 5 миллиардов. Когда спекуляции обнаружились - через год — новость вызвала обвал на фондовых рынках.

Сначала трейдер вроде бы повинился в содеянном. Но потом полностью отказался от показаний. Более того, заявил, что руководство банка не только знало о всех махинациях, но и вовсю поощряло их, чтобы поправить свое финансовое положение. Дирекция финансовой организации, естественно, все отрицает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.