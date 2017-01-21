Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Венгрии, родным и близким погибших в аварии в Италии

Новости Италии. Трагедия в Италии. 21 января разбился автобус с детьми. Погибли 16 человек. Еще 36 пострадавших, заблокированных в транспортном средстве, удалось спасти и доставить в больницу. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

По данным спасателей, венгерский автобус с детьми, которые возвращались из поездки во Францию через территорию Италии, врезался в столб и загорелся. Что стало причиной аварии, пока неизвестно. Ведется расследование.

Глава нашей страны Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования президенту Венгрии, родным и близким погибших в аварии в Италии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.