Искры на Дзержинского: из-за пробоя изоляции движение троллейбусов остановилось на 30 минут

Новости Беларуси. Фейерверк без праздника: утром 20 января на перекрестке проспекта Дзержинского и улицы Уманской произошел пробой изоляции троллейбусной сети. Неисправность стала причиной многочисленных ярких вспышек и искр!

В районе на 30 минут остановилось движение троллейбусов.

Через полчаса поврежденный участок восстановили и уже к полудню транспорт двигался в нормальном режиме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.