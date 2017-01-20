Прямой эфир

Искры на Дзержинского: из-за пробоя изоляции движение троллейбусов остановилось на 30 минут

20 января 2017 17:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Фейерверк без праздника: утром 20 января на перекрестке проспекта Дзержинского и улицы Уманской произошел пробой изоляции троллейбусной сети. Неисправность стала причиной многочисленных ярких вспышек и искр!

Искры на Дзержинского: из-за пробоя изоляции движение троллейбусов остановилось на 30 минут-1

В районе на 30 минут остановилось движение троллейбусов.

Через полчаса поврежденный участок восстановили и уже к полудню транспорт двигался в нормальном режиме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# происшествия # Авария в Минске # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Смолевичах загорелся склад малярной продукции: языки пламени из шахты достигали 2 метров
20 января 2017 14:45

В Смолевичах загорелся склад малярной продукции: языки пламени из шахты достигали 2 метров

Бонни и Клайд: парень и девушка ограбили торговый центр в Могилеве
19 января 2017 19:50

Бонни и Клайд: парень и девушка ограбили торговый центр в Могилеве

Повреждение тепловой сети: видимость на Партизанском проспекте снизилась до нескольких метров
19 января 2017 17:30

Повреждение тепловой сети: видимость на Партизанском проспекте снизилась до нескольких метров