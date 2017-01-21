В Мачулищах в гаражном кооперативе произошел взрыв: пострадал мужчина

Новости Беларуси. В гаражном кооперативе под Минском продолжается разбор завалов после взрыва, который прогремел здесь накануне. Сейчас на месте аварии работают сотрудники Следственного комитета.

Им предстоит выяснить, что именно стало причиной инцидента. В момент взрыва в гараже находился 32-летний мужчина. Его госпитализировали с многочисленными травмами. Еще двоим пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Денис Жилко, начальник Минского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Произошел взрыв в нижнем ярусе двухъярусных гаражей. В результате 3 гаража нижнего яруса разрушены полностью, второй ярус обрушился вниз. В результате взрыва трое пострадавших.

Под развалинами гаражей в городском поселке Мачулищи уже нашли 5 автомобилей. Часть из них до сих пор остается под грудой кирпичей. Взрывной волной разрушены и стены соседних зданий.