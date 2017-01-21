В Гомеле троллейбус врезался в столб возле пешеходного перехода: есть пострадавшие

Новости Беларуси. В Гомеле по меньшей мере шесть человек пострадали в аварии. Троллейбус по невыясненным пока причинам врезался в столб в нескольких метрах от перехода. К счастью, в тот момент на «зебре» не было пешеходов.

Известно, что в салоне троллейбуса находились несколько десятков пассажиров. Несколько человек с травмами доставлены в больницу. Сам водитель винит в произошедшем тормозную систему. Сейчас на месте работают эксперты и дорожно-патрульная служба, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.