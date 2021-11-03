Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким экипажа разбившегося под Иркутском самолёта

Новости Беларуси. Соболезнование родным и близким экипажа разбившегося самолета направил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СК Беларуси подключился к расследованию обстоятельств крушения самолета авиакомпании «Гродно» под Иркутском – читать здесь.

Александр Лукашенко отметил, что с глубокой болью воспринял печальную новость о крушении транспортного самолета под Иркутском, в результате которого погиб экипаж, состоявший из граждан Беларуси, России и Украины. Глава государства пожелал родным и близким погибших мужества и стойкости в этот трудный час.