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Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким экипажа разбившегося под Иркутском самолёта

03 ноября 2021 20:36
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Новости Беларуси. Соболезнование родным и близким экипажа разбившегося самолета направил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

СК Беларуси подключился к расследованию обстоятельств крушения самолета авиакомпании «Гродно» под Иркутском – читать здесь.  

Александр Лукашенко отметил, что с глубокой болью воспринял печальную новость о крушении транспортного самолета под Иркутском, в результате которого погиб экипаж, состоявший из граждан Беларуси, России и Украины. Глава государства пожелал родным и близким погибших мужества и стойкости в этот трудный час.  

# Авиакатастрофа # происшествия # Александр Лукашенко

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