Актёр Алексей Панин – герой очередного скандала. На сей раз он оскорбил таксиста и подрался с ним

Новости Украины. Российский актёр Алексей Панин известен не только ролями в популярных фильмах, но и непростым нравом. То он устраивает скандал с персоналом ресторана, то перестаёт контролировать свою речь в общении с людьми в общественных местах. В 2005 году прямо на съемочной площадке фильма «Четыре таксиста и собака-2» артист подрался с режиссером Фёдором Поповым.

На днях во время гастролей в Крыму Панин подрался с таксистом. Как пишет пресса, Алексей умудрился настроить против себя крымских татар, местных чиновников, политиков и даже украинский МИД.

Всё началось с ДТП, в которое попал Панин во вторник, 20 августа, в курортном городе Алушта. Со слов очевидцев, актёр находился в иномарке с петербургскими номерами. Автомобилем управляла женщина. На кольце площади Советской иномарка столкнулась с такси «Шевроле». Водитель попытался предложить виновнице аварии отъехать вместе с ним в другое место, чтобы разобраться в ситуации, на что Алексей заявил, что никто и ничего решать не будет. А дальше в ход пошли кулаки.

Пострадавший водитель:

Он стал пихаться. Сделал упор на то, что я крымский татарин.

Рассказывая о случившемся в интервью «Комсомольской правде на Украине», Панин и не скрывал: да, назвал водителя «мальчиком-татарином».



В Украине поведением Панина возмущены. Председатель законодательного органа Рефат Чубаров и вовсе заявил, что правоохранительные органы должны дать оценку высказываниям российского актера.



Сегодня Алексей принёс публичные извинения местным татарам. Аккуратно подбирая слова, он объяснил: ничего плохого не хотел сказать про весь татарский народ. Его слова адресованы конкретному человеку.



Алексей Панин, российский актёр:

Я прошу прощения. Я сказал не про татарский народ. Я так же говорю про москвичей и про русских. Давайте меня в Москву не пускать? К татарам это не имеет отношения, это имеет отношение к хамскому поведению. Я прошу прощения.

И если у крымских татар претензий к Панину, вероятно, уже нет, то у местных правоохранителей – найдутся. На актера завели уголовное дело о нанесении легких телесных повреждений водителю, с которым он подрался.