В Речицком районе пенсионер стрелял в кота, а попал в соседку

Новости Беларуси. Происшествие в деревне Ведрич едва не закончилось трагедией. Взяться за ружьё пенсионера попросила пострадавшая. Она хотела, чтобы сосед таким образом разобрался с котом, который повадился воровать её цыплят.

Сельчане «Комсомольской правде»:

Сосед – охотник, у него есть ружье хорошее, поэтому женщина попросила его при случае пристрелить кота. И вот кот снова пришел, пенсионерка отправила свою внучку к соседу, чтобы та его позвала. Мужчина взял ружье, пришел, а кот как раз сидел на заборе. Он выстрелил, но каким-то образом дробь попала в соседку, которая работала на огороде за забором и не заметила охоты на своего врага.

С огнестрельным ранением 56-летнюю женщину доставили в больницу. Её жизнь вне опасности. Сообщается, что пенсионер владеет оружием на законных основаниях.

И мужчина, и женщина, по словам соседей, люди положительные. Так почему эти положительные люди пытались решить проблему таким нецивилизованным способом, пока не ясно. О наказании, которое понесут пенсионеры и понесут ли, не сообщается. К слову, уголовная ответственность за жестокое обращение с животными – практика мировая. Такое наказание существует в России, Украине, Австрии, Испании, Италии, Франции и десятке других стран. Например, в Латвии за издевательство над четвероногим виновный может получить до 4 лет лишения свободы. А колоссальные штрафы приходится выплачивать даже за неправильное содержание животных (смотрите видео).