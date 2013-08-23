Пенсионер оставил в камере хранения магазина Br110 млн, а когда вернулся денег там не оказалось

Новости Беларуси. По нелепой случайности гомельчанин лишился 110 миллионов рублей. Эта история может стать сюжетом для детективного романа. Место действия – продуктовый магазин областного центра. Сюда по дороге в банк приходит пенсионер с крупной суммой в пакете. Он оставляет пакет с валютой в камере хранения и отправляется гулять по торговым рядам. И ещё одна деталь. Деньги мужчина «прикрыл» двумя пакетами молока.

Когда мужчина, купив всё необходимое, подходит к своей ячейке, оказывается, что она пуста. При просмотре видеозаписей с камер наблюдения правоохранители выясняют, что в соседней ячейке другой мужчина оставляет такой же пакет. Более того, сверху лежат два пакета молока. Стало быть, мужчина просто перепутал ячейки и стал случайным обладателем 110 миллионов белорусских рублей.

Геннадий Мельник, начальник отдела уголовного розыска Центрального ОВД (в комментарии «Гомельской правде»):

По невероятному совпадению во всей камере хранения одинаковые замки только в двух ячейках №1 и №2. По ошибке покупатель открыл соседний ящик и машинально забрал чужой пакет.

Новоиспечённого «миллионера» ищут правоохранительные органы Гомеля. Если обладатель большой суммы вернет находку добровольно, то никаких правовых последствий в отношении него не последует. Благо, у мужчины на это ещё есть время, до 30 августа. В противном случае будет возбуждено уголовное дело по факту кражи. К слову, о пропаже денег пожилой человек заявил в милицию лишь через два дня.

Что имеем – не храним, потерявши – плачем. Эту истину минчанка испытала на своем личном примере. В одном из гастрономов столицы девушка забыла вещи в одной из ячеек камеры хранения… Правда, вспомнила о них не на третий день, а через месяц. В пакете, забытом Анастасией, были вечернее платье и туфли. Целый месяц они оставались в продуктовом магазине, пока девушка не засобиралась на вечеринку. Тут-то она и вспомнила про свое платье, которое лежит в ячейке универсама в другом конце города (смотрите видео).