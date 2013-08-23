В Славгородском районе пожар уничтожил 400 т сена – практически весь запас местного хозяйства

Новости Беларуси. ЧП в Могилевской области. В Славгородском районе пожар уничтожил сотни тонн сена – это практически весь запас местного хозяйства. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного МЧС минувшей ночью. И до сих пор спасателям не удается справиться с огнем. Что привело к пожару – умышленный поджог или случайность?

Такого ЧП в этих краях не припомнят. Водитель «Амкодора» Виктор Шкутов с полуночи трудится над спасением сена. В хозяйстве «Присожье» этой ночью произошло настоящее ЧП – загорелся целый склад с заготовленными на зиму кормами.

Виктор Шкутов, водитель сельхозпредприятия «Присожье»:

Конечно, жалко, большая часть сгорела. Столько убытков, столько солярки. Большая потеря.

В вынесенных на улицу рулонах время от времени обнаруживаются новые очаги возгорания. Под кровлей более чем в 400 квадратных метров огонь уничтожил 200 тонн сена, еще столько же повреждено. Спасти удалось только 50, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Шкутов, водитель сельхозпредприятия «Присожье»:

Может, элементарный окурок.

Но основная версия следствия – умышленный поджог.

Елена Игнатенко, рабочая полеводческой бригады сельхозпредприятия «Присожье»:

Если это действительно поджог, это настоящее кощунство.

Тамара Анищенко, рабочая полеводческой бригады сельхозпредприятия «Присожье»:

Для колхоза и государства это большой ущерб. Ни коровам, ни телятам нет сена. Скот без кормов остается в зимний период.

Точную причину ЧП, а также сумму ущерба и размеры потерь еще предстоит установить.

Виталий Доливайло, заместитель начальника Славгородского РОВД:

Если по результатам проверки будет установлена чья-либо виновность в данном происшествии, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности виновных лиц с последующим возмещением ущерба хозяйству.

Всего хозяйство на зиму заготовило чуть более 600 тонн сена. 400 из них уничтожил пожар. Но в «Присожье» руки не опускают.

Виктор Свирид, главный агроном сельхозпредприятия «Присожье»:

Скот не останется голодным. У нас сенаж заготовлен, есть переходящие, 318 га кукурузы. Корма будут.

Тем не менее ущерб. За столько лет работы, с 1975 года, такого я не помню.

Несмотря на то, что пожар начался минувшей ночью и с огнем сражается весь Славгородский гарнизон МЧС, до конца потушить пламя пока не удается. Тление спрессованного сена равносильно пожару на торфяниках и гореть может еще долго. Все это время здесь будут дежурить спасатели.