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Актер Алексей Панин пытался покончить с собой из-за ухода супруги

13 апреля 2014 14:56
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Новости России. Актер-скандалист Алексей Панин на неделе пытался покончить жизнь самоубийством.

Как стало известно, мужчина хотел свести счеты с жизнью из-за ухода жены.

Супруга Алексея Панина решила разорвать с ним отношения. Неприятную новость Панин узнал, будучи на гастролях.

Актер пояснил такой отчаянный поступок тем, что был слишком расстроен решением супруги и принял большую дозу успокоительных лекарств.

Алексей Панин (в интервью российскому телеканалу):
Я немножко перебрал успокоительных лекарств, от которых мне стало плохо. Пришлось просто вызывать «скорую помощь», и врачи меня прочистили, промыли, сделали капельницу и привели меня в порядок. Люся всегда будет моей женой. Если она не будет моей женой, она будет моей вдовой. В гробу я буду лежать в кольце. Я не доведу до развода.

Актёр Алексей Панин известен не только ролями в популярных фильмах, но и непростым нравом.

То он устраивает скандал с персоналом ресторана, то перестаёт контролировать себя, общаясь с людьми в общественных местах. 

Летом прошлого года во время гастролей в Крыму Панин подрался с таксистом... А в 2005 году прямо на съемочной площадке фильма «Четыре таксиста и собака-2» артист подрался с режиссером Фёдором Поповым.

# происшествия # Звезды

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