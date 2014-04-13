Пенсионерка опоздала на самолет в «Домодедово» и заявила о бомбе

Новости России. Женщина опоздала на рейс Москва-Варна почти на час.

Примчавшись в аэропорт, она потребовала остановить самолет, который уже взлетел.

Когда на просьбу прозвучал отказ, пенсионерка заявила, что у неё в сумке бомба.

Полицейские проверили багаж пассажирки и опасных предметов не обнаружили.

Женщина задержана. Решается вопрос о привлечении её к ответственности.

Напомним, заведомо ложное сообщение об акте терроризма является преступлением.

Хулиганская выходка влечет серьезные последствия.

Напомним, в Молодечно начало учебного года испортили сообщения неизвестных о якобы минировании образовательных учреждений.

Сообщения поступили в адрес руководства школ города. Как принято в таких случаях, немедленно началась эвакуация детей и персонала.

После чего саперы тщательно обследовали школы, но взрывных устройств ни в одной из них не обнаружили. Дело было раскрыто за 2 часа.

Кому понадобилось «минировать» школы, и какое наказание отбывают хулиганы? Подробности вы узнаете из видео.