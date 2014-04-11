Авария на шахте в Украине. По предварительным данным, там взорвался газ

Новости Украины. Трагедия в Украине. На шахте, расположенной в Донецкой области, произошла авария. По предварительным данным, там взорвался газ. В момент ЧП под землей - на глубине более тысячи метров, находилось около 80 шахтеров, минимум 7 из них погибли. О пострадавших ничего не сообщается.

На месте трагедии работает правительственная комиссия, которая и установит точные причины инцидента. По одной из версий, ЧП произошло из-за несоблюдения техники безопасности. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.