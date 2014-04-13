Двое неизвестных пытались проникнуть в палату к Шумахеру, чтобы сфотографироваться с ним

Новости Франции. Неприятный инцидент произошел в больнице Гренобля. Двое неизвестных пытались проникнуть в палату Михаэля Шумахера.

По информации немецких СМИ, это случилось еще две недели назад, однако достоянием общественности стало только сейчас.

Посторонние уже не в первый раз пытаются «навестить» Шумахера.

Попыток проникнуть в палату знаменитого немецкого автогонщика не оставляют и представители желтой прессы.

Так, в конце декабря незваным гостем оказался журналист, переодетый священником. После того случая у входа в палату Михаэля была поставлена охрана, а доступ прессы был ограничен.

Врачи уже четвертый месяц продолжают бороться за жизнь легендарного экс-пилота Формулы-1.

Автогонщик получил серьезную травму на горнолыжном курорте во французских Альпах.

Он упал, ударившись головой о скрытые под снегом камни. На вертолете его экстренно доставили в ближайшую больницу, откуда затем перевезли в Гренобль. Напомним, Шумахер до сих пор находится в коме. Смотрите видео.