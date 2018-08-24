Предъявлено обвинение 57-летнему жителю Бобровичей, который стрелял в милиционеров

Новости Беларуси. Предъявлено обвинение 57-летнему мужчине, который в Ивацевичском районе убил милиционера и стрелял в ещё одного.

Как сообщает УСК по Брестской области, преступление случилось днём 17 августа в деревне Бобровичи. Участковые инспекторы проверяли порядок хранения оружия, когда подозреваемый открыл огонь. Один правоохранитель погиб, второго в тяжёлом состоянии доставили в медучреждение.

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Задержанный был освидетельствован. В выдыхаемом им воздухе этиловый спирт не обнаружен.

Гражданину предъявлено обвинение в убийстве лица и покушении на убийство двух лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности. Мужчина содержится под стражей. Расследование продолжается.

На неделе стало известно, что раненный в Ивацевичском районе милиционер пришёл в сознание.