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Предъявлено обвинение 57-летнему жителю Бобровичей, который стрелял в милиционеров

24 августа 2018 08:21
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Новости Беларуси. Предъявлено обвинение 57-летнему мужчине, который в Ивацевичском районе убил милиционера и стрелял в ещё одного.  

Как сообщает УСК по Брестской области, преступление случилось днём 17 августа в деревне Бобровичи. Участковые инспекторы проверяли порядок хранения оружия, когда подозреваемый открыл огонь. Один правоохранитель погиб, второго в тяжёлом состоянии доставили в медучреждение.  

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Задержанный был освидетельствован. В выдыхаемом им воздухе этиловый спирт не обнаружен.  

Гражданину предъявлено обвинение в убийстве лица и покушении на убийство двух лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности. Мужчина содержится под стражей. Расследование продолжается.  

На неделе стало известно, что раненный в Ивацевичском районе милиционер пришёл в сознание.  

Правоохранитель находится в стабильно тяжёлом состоянии – здесь подробности.  

# Убийство # происшествия

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