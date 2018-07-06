В Докшицком районе 82-летняя пенсионерка заблудилась и почти сутки провела в лесу

Новости Беларуси. 5 июля 82-летняя минчанка заблудилась в лесу около деревни Березино Докшицкого района.

По сведениям МЧС Беларуси, около шести вечера в милицию сообщили о потерявшейся в лесном массиве пожилой женщине. Стало известно, что гражданка ушла из дома в девять утра.

Пенсионерку искали подразделения МЧС, правоохранители и местное население. Также были вызваны медработники, чтобы в случае необходимости оказать женщине помощь. С гражданкой поддерживалась связь по мобильному телефону.

Три простых правила, которые помогут не потеряться в лесу

В субботу около пяти утра минчанку нашли. Её состояние было признано удовлетворительным, медпомощь не требовалась.

В полвосьмого вечера в пятницу поступила информация о ещё двух людях, которые заблудились в лесу возле деревни Развадово Потокского сельского Совета. Позвонившая женщина сказала, что они с мужем пошли за ягодами и потерялись. Оба заблудившихся – могилёвчане. Семейную пару нашли примерно в девять вечера.

На неделе возле деревни Заболотье спасатели нашли заблудившихся в лесу супругов.