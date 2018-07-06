Прямой эфир

В Докшицком районе 82-летняя пенсионерка заблудилась и почти сутки провела в лесу

06 июля 2018 10:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 5 июля 82-летняя минчанка заблудилась в лесу около деревни Березино Докшицкого района.  

По сведениям МЧС Беларуси, около шести вечера в милицию сообщили о потерявшейся в лесном массиве пожилой женщине. Стало известно, что гражданка ушла из дома в девять утра.  

Пенсионерку искали подразделения МЧС, правоохранители и местное население. Также были вызваны медработники, чтобы в случае необходимости оказать женщине помощь. С гражданкой поддерживалась связь по мобильному телефону.  

Три простых правила, которые помогут не потеряться в лесу  

В субботу около пяти утра минчанку нашли. Её состояние было признано удовлетворительным, медпомощь не требовалась.  

В полвосьмого вечера в пятницу поступила информация о ещё двух людях, которые заблудились в лесу возле деревни Развадово Потокского сельского Совета. Позвонившая женщина сказала, что они с мужем пошли за ягодами и потерялись. Оба заблудившихся – могилёвчане. Семейную пару нашли примерно в девять вечера.  

На неделе возле деревни Заболотье спасатели нашли заблудившихся в лесу супругов.  

Поиск занял около часа – здесь подробнее.  

# Происшествия в лесу # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Ограбивший ювелирный магазин гомельчанин признан невменяемым
06 июля 2018 09:22

Ограбивший ювелирный магазин гомельчанин признан невменяемым

В Ивановском районе Renault сбил 9-летнего велосипедиста. Ребёнок в реанимации
06 июля 2018 09:00

В Ивановском районе Renault сбил 9-летнего велосипедиста. Ребёнок в реанимации

Завершено расследование уголовного дела о гибели 2 детей после обрушения плиты недостроя в Могилёве
06 июля 2018 08:58

Завершено расследование уголовного дела о гибели 2 детей после обрушения плиты недостроя в Могилёве