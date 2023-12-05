70 потерпевших! В Минске задержан иностранец по подозрению в мошенничестве

О запрещенной схеме – от самих пострадавших от обмана – в материале Глеба Прокофьева.

Новости Беларуси. 70 потерпевших и ущерб свыше 100 тысяч рублей. В Минске задержан иностранец, которого подозревают в мошенничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жертвами обмана стали минчане, которые хотели приобрести мобильные телефоны по выгодной цене.

Анастасия Матяс – одна из потерпевших, которая была обманута мошенником-иностранцем. Девушка со своим мужем решила купить новые мобильные телефоны последней модели от известного бренда. Наткнулись в социальной сети на аккаунт магазина по продаже техники. Условия оказались заманчивыми.

Решили покупать телефоны по предзаказу: так дешевле. Узнав все условия, пришли в офис и внесли полную оплату – больше 9 тысяч рублей. По договору с момента предоплаты товар должен был поступить через 7 дней, но Анастасия и ее муж своих телефонов так и не дождались.

Анастасия Матяс:

Практически месяц прошел с даты заключения договора. Это было 6 октября. Ну, грубо говоря, нас кормили завтраками. Это было «завтра», «послезавтра». Мы стали туда ездить. Мы расторгли договор. Мы упорно с ними пытались договориться. Этим упорством часть денег, треть, они вернули.

Схему мошенник использовал для всех покупателей одинаковую. Все начиналось с переписки в интернете, после чего клиенты приносили в офис часть или всю сумму. А дальше – ни телефонов, ни денег, а только нелепые оправдания.