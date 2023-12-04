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Тело рыбака обнаружили на водохранилище Дрозды

04 декабря 2023 13:54
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На водохранилище Дрозды утонул человек. Очевидцы заметили рыболовные снасти и полынью в 20 метрах от берега, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Тело рыбака обнаружили на водохранилище Дрозды-1

Никого рядом не было. После обращения к спасателям на место происшествия прибыл дежурный наряд МЧС. Из воды извлекли тело 69-летнего мужчины. Спасательного жилета на нем не было. Следователи проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.

# Утопления # происшествия # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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