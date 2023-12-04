Тело рыбака обнаружили на водохранилище Дрозды

На водохранилище Дрозды утонул человек. Очевидцы заметили рыболовные снасти и полынью в 20 метрах от берега, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Никого рядом не было. После обращения к спасателям на место происшествия прибыл дежурный наряд МЧС. Из воды извлекли тело 69-летнего мужчины. Спасательного жилета на нем не было. Следователи проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.