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Мошенники запугали 2 жителей Гродно обвинениями в госизмене и похитили их деньги

29 ноября 2023 10:46
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Новый вид обмана белорусов. Мошенники запугивают риском обвинения в сотрудничестве с украинской армией и вымогают деньги. В Гродно уже пострадали два человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мошенники запугали 2 жителей Гродно обвинениями в госизмене и похитили их деньги-1

Аферисты под видом следователей звонят людям и обвиняют их в помощи ВСУ. Затем, якобы по-дружески, подсказывают, что скоро у жертвы пройдут обыски с конфискацией всех денег до установления их происхождения. Поэтому, чтобы сохранить накопления, рекомендуют срочно идти в банк и положить все средства на банковскую карту, а пароли и SMS-коды передать сотрудникам для дальнейшего декларирования.

Мошенники запугали 2 жителей Гродно обвинениями в госизмене и похитили их деньги-4

Максим Базыленко, официальный представитель УВД Гродненского облисполкома:
Поддавшись на уговоры мошенников, мужчина лишился без малого 6 000 долларов, а женщина потеряла свыше 6 000 белорусских рублей. Позже они поняли, что их обманули, и обратились за помощью в милицию. Уважаемые граждане! Мы просим вас быть бдительными. Обращайте особое внимание на номера телефонов, с которых поступает звонок. Не отвечайте на сообщения и звонки абонентов, которые не принадлежат мобильным операторам Республики Беларусь.

В милиции предлагают самый действенный способ, как уберечь себя от мошенников: перед принятием решения о перечислении денег сначала обратиться в службу 102.

# Интернет-мошенничество # происшествия # Максим Базыленко # Фотофакт

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