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В Минске произошли два ДТП с участием маршрутки и пассажирского автобуса

01 декабря 2023 13:57
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Новости Беларуси. В Минске произошло ДТП с участием маршрутки. По предварительной информации, утром 51-летний мужчина за рулем Nissan на пересечении Партизанского проспекта и улицы Селицкого не справился с управлением – наехал на разделительный парапет, а затем столкнулся с маршрутным транспортным средством, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске произошли два ДТП с участием маршрутки и пассажирского автобуса-1

Пассажиры автомобиля Nissan и пассажирского транспорта с телесными повреждениями доставлены в учреждение здравоохранения для обследования.

В Минске произошли два ДТП с участием маршрутки и пассажирского автобуса-4

Еще одно ДТП произошло на улице Илимской. Автобус МАЗ врезался в припаркованные авто. 51-летний водитель пассажирского транспорта вблизи дома № 60 не справился с управлением и наехал на четыре машины. По предварительной информации, водителю стало плохо во время движения. Он доставлен в медучреждение для обследования.

# Авария в Минске # происшествия # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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