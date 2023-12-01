В Минске произошли два ДТП с участием маршрутки и пассажирского автобуса

Новости Беларуси. В Минске произошло ДТП с участием маршрутки. По предварительной информации, утром 51-летний мужчина за рулем Nissan на пересечении Партизанского проспекта и улицы Селицкого не справился с управлением – наехал на разделительный парапет, а затем столкнулся с маршрутным транспортным средством, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Пассажиры автомобиля Nissan и пассажирского транспорта с телесными повреждениями доставлены в учреждение здравоохранения для обследования.