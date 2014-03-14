7-этажное здание обрушилось в Индии. Местные СМИ сообщают о 4 погибших

Новости Индии. ЧП в индийском городе Мумбаи. Там обрушилось семиэтажное здание, в котором никто не жил. Однако под завалами могут находиться люди. Спасатели уже извлекли из-под обломков шестерых местных жителей. Они доставлены в больницу.

А местные СМИ сообщают, что в результате инцидента погибли как минимум четыре человека.

Аварийное здание находилось в бедном районе Мумбаи, его собирались снести. Дома в Индии рушатся не первый день и не первый год. Только в январе в результате подобного инцидента в городе Панаджи погибли более 20 человек. Страшная трагедия произошла в сентябре 2013. В Мумбаи рухнул жилой дом. Тогда погибли более 60 человек, свыше 30 местных жителей пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.