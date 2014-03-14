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Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Японии. Пострадали около 20 человек

14 марта 2014 07:17
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Новости Японии. На юго-западе Японии произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 6,2. Из-за разгула стихии пострадали около двух десятков местных жителей. Проводилась экстренная эвакуация населения. Многим зданиям причинен значительный ущерб.

Землетрясение нарушило движение поездов. На некоторое время были закрыты и основные автомобильные трассы. Около 8 тысяч семей остались без водоснабжения и электричества. На данный момент в этой части страны ведутся восстановительные работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Землетрясение в Японии

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