Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Японии. Пострадали около 20 человек

Новости Японии. На юго-западе Японии произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 6,2. Из-за разгула стихии пострадали около двух десятков местных жителей. Проводилась экстренная эвакуация населения. Многим зданиям причинен значительный ущерб.

Землетрясение нарушило движение поездов. На некоторое время были закрыты и основные автомобильные трассы. Около 8 тысяч семей остались без водоснабжения и электричества. На данный момент в этой части страны ведутся восстановительные работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.