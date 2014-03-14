Количество погибших в результате взрыва жилого дома в Нью-Йорке возросло до 8 человек

Новости США. Растет число погибших в результате взрыва бытового газа, произошедшего несколько дней назад в Нью-Йорке. По последним данным, жертвами инцидента стали уже 8 человек. Тело еще одного погибшего спасатели извлекли из-под обломков 14 марта рано утром. Судьба еще нескольких жителей многоэтажки до сих пор неизвестна. В общей сложности в результате трагедии пострадали более 70 человек.

Специалисты продолжают разбирать завалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К трагедии привела утечка газа в одном из жилых домов на Манхэттене. Последовавший взрыв разрушил как само здание, так и соседнее строение.