Прямой эфир

В США пассажирский самолет выкатился за пределы аэропорта и ударился носом в землю. Пострадали 2 человека

14 марта 2014 07:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Авария в международном аэропорту американского города Филадельфия, штат Пенсивальния. Пассажирский самолет, на борту которого находилось более 150 человек, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и ударился носом о землю. В результате ЧП пострадали два пассажира. Всех находящихся на борту эвакуировали при помощи надувных спасательных трапов.

Как сообщили местные власти, по непонятным причинам у самолета лопнула покрышка переднего колеса и сломалась шасси.

Подобное ЧП произошло летом прошлого года в аэропорту Нью-Йорка. Тогда пострадали около десятка человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Авиакатастрофа

Другие новости рубрики

Все новости
Количество погибших в результате взрыва жилого дома в Нью-Йорке возросло до 8 человек
14 марта 2014 07:12

Количество погибших в результате взрыва жилого дома в Нью-Йорке возросло до 8 человек

Из-за прорванной трубы с кипятком и густого пара 13 марта было парализовано движение на улице Рафиева в Минске
13 марта 2014 18:31

Из-за прорванной трубы с кипятком и густого пара 13 марта было парализовано движение на улице Рафиева в Минске

В Борисове на пожаре погибла пенсионерка, часто сушившая на обогревателе полотенца
13 марта 2014 13:44

В Борисове на пожаре погибла пенсионерка, часто сушившая на обогревателе полотенца