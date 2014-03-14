В США пассажирский самолет выкатился за пределы аэропорта и ударился носом в землю. Пострадали 2 человека

Новости США. Авария в международном аэропорту американского города Филадельфия, штат Пенсивальния. Пассажирский самолет, на борту которого находилось более 150 человек, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и ударился носом о землю. В результате ЧП пострадали два пассажира. Всех находящихся на борту эвакуировали при помощи надувных спасательных трапов.

Как сообщили местные власти, по непонятным причинам у самолета лопнула покрышка переднего колеса и сломалась шасси.

Подобное ЧП произошло летом прошлого года в аэропорту Нью-Йорка. Тогда пострадали около десятка человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.