В Индии обрушился дом: около 15 человек ещё находятся под обломками

Новости Индии. Масштабная спасательная операция проходит на месте обрушения многоквартирного дома в городе Лакхнау на севере Индии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пожарным при помощи местных жителей удалось вытащить из-под завалов 12 человек, в том числе двух детей.

По данным полиции, под обломками могут находиться еще около 15 жильцов. Пока неизвестно, по каким причинам рухнул дом. Но такие пришествия в Индии не редкость. В основном из-за низкого качества строительных работ и грубых нарушений технологических норм.