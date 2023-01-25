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В Индии обрушился дом: около 15 человек ещё находятся под обломками

25 января 2023 09:54
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Новости Индии. Масштабная спасательная операция проходит на месте обрушения многоквартирного дома в городе Лакхнау на севере Индии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пожарным при помощи местных жителей удалось вытащить из-под завалов 12 человек, в том числе двух детей.  

В Индии обрушился дом: около 15 человек ещё находятся под обломками-1

По данным полиции, под обломками могут находиться еще около 15 жильцов. Пока неизвестно, по каким причинам рухнул дом. Но такие пришествия в Индии не редкость. В основном из-за низкого качества строительных работ и грубых нарушений технологических норм.  

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# Обрушение дома # Новости Индии # Фотофакт

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